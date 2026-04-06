Čuveni italijanski trener Fabio Kapelo ponovo je oštro kritikovao reprezentaciju Italije.

"Azuri" su poraženi od Bosne i Hercegovine u Zenici posle penala i propustiće treći uzastopni Mundijal.

Kapelo smatra da slabo izdanje na tom meču nije izolovan slučaj, već veran odraz realnog stanja italijanskog fudbala.

- Dovoljno je pogledati Ligu šampiona da bi se shvatio pravi nivo italijanskog fudbala - poručio je, dodajući da je posebno zabrinjavajuće to što Italija nije uspela da izbori plasman na Svetsko prvenstvo ni nakon proširenja formata takmičenja.

- Tri uzastopna neuspeha jasno pokazuju da problemi nisu rešeni - upozorio je Kapelo.

Ističe da suština problema leži u tehnici.

- Kod nas se hoda ili lagano trčkara. U drugim zemljama se sprinta. Brzina dodavanja, kontrola lopte – sve to radimo presporo za međunarodni nivo - smatra trofejni stručnjak, koji veruje da reprezentacija u velikoj meri oslikava stanje u Seriji A.

Posebno oštar bio je kada je govorio o radu sa mlađim kategorijama. Kapelo smatra da se u Italiji prerano insistira na taktičkim šemama, dok se osnovne tehničke veštine zanemaruju.

- Najveći problem je u mlađim kategorijama. Deca sa 12 godina već uvežbavaju akcije, a to je pogrešno. Prvo moraju naučiti tehniku - smatra on.

Takođe, ukazuje na nedostatak kvalitetnih trenera koji mogu da prenesu znanje na pravi način.

- Ne možete druge učiti ako sami ne znate da igrate. Trener mora znati da pokaže kako se šutira, dodaje i igra glavom - poručio je Kapelo.

Kao kontrast naveo je sistem rada u reprezentaciji Španije, gde se, kako kaže, od najranijeg uzrasta neguje tehnika i igra sa loptom kroz jednostavne, ali efikasne metode.

- Tamo deca stalno igraju u školama. Neguju kulturu tehnike, poput 'ronda'. To je osnova. Kod nas se na to gleda kao na gubljenje vremena - uporedio je Italijan.

Kada je reč o budućnosti, Kapelo nije preterano optimističan.Smatra da ni eventualna promena selektora ne može doneti brzi preokret, jer problem leži dublje.

- Novi selektor može malo toga učiniti. Mora imati sreće da pronađe pravi tim i da ga uklopi. Istina je da nedostaje kvaliteta - zaključio je Fabio Kapelo.