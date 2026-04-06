Završne pripreme za 39. Beogradski maraton su u punom jeku, a organizatori najavljuju da će 18. i 19. aprila sve biti spremno za vrhunski trkački spektakl.

Prvi put u istoriji, Beogradski maraton biće održan tokom dva dana, s obzirom na to da će sve trke biti razdvojene, pa će se tako u subotu 18. aprila sa početkom u 9 časova trčati polumaraton. Trka na 10 kilometara zakazana je istog dana u 18 časova, dok će se maratonska trka održati u nedelju od 8 časova. Start i cilj biće na Trgu Republike.

Habuš je najavio da se ove godine očekuju izuzetno kvalitetne trke u polumaratonu i maratonu u obe konkurencije.

On je podsetio da je najbolje vreme na deonici od 42 kilometra i 195 metara u Beogradu istrčao Kenijac Džafet Kosgei 2006. godine u vremenu 2:10:54.

- Svi elitni maratonci koji dolaze na trku ove godine imaju rezultate daleko ispod dva sata i osam minuta. Treba naglasiti da nova trasa staze mnogo više pogoduje trkačima, mnogo je brža, a obezbeđeni su i pejseri tako da smo se potrudili da osiguramo najbolje moguće uslove kako bi bio oboren rekord staze koji je star dve decenije. Među takmičarima će biti i čuveni makedonski maratonac Dario Ivanovski, koji će pred beogradskom publikom biti veoma motivisan da ostvari zapažen rezultat. Treba istaći i da kada je reč o polumaratoncima, dolaze nam trkači koji imaju lične rekorde koji su znatno ispod 62 minuta tako da i tu očekujemo napad na rekord staze - poručio je Habuš.

Trka na 42 kilometra i 195 metara biće ujedno i državno prvenstvo u maratonu, a po rečima Habuša najmasovniji sportski događaj u Srbiji ponovo će opravdati svoj epitet.

- Očekuje se 15 hiljada trkača, a ovaj događaj biće nam test takmičenje i na neki način generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine. Moram da naglasim da veliku pomoć i podršku i ove godine imamo od strane Grada Beograda, koji je generalni pokrovitelj, i svih gradskih i komunalnih službi, kao i policije, medicinskih službi i Crvenog krsta. Kao i svake godine stvorena je prava sinergija kako bi smo u Beogradu imali još jedan vrhunski sportsko-turistički događaj, koji će u svet poslati najlepšu moguću sliku - zaključio je Habuš.