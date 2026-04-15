Beogradski maraton će se održati po 39. put u svojoj istoriji, ali tokom svog postojanja nikada nije bio održavan u dva dana, što će sada biti slučaj, pa će tako to biti jedan svojevrsan presedan u našem sportu!

Darko Glavaš - sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, otvorio je konferenciju.

- Kao što je najavljeno - subota i nedelja. Imamo polumaratonsku, maratonsku i trku na 10 kilometara. Start trke je promenjen za ovu godinu, dešava se na Trgu republike. Organizator nam je dao interesantnu trasu, već od današnjeg dana ćemo početi da stavljamo obaveštenja na vozila, prelazimo most na Adi, veliki deo se dešava na prostoru Novog Beograda i Zemuna, prema Trgu republike preko Brankovog mosta. Jedan od gradskih mostova će raditi dodatno, sa organizatorom smo dogovorili novinu – takmičari koji ne mogu da zadovolje učešće, na više lokacija ćemo dočekati i skloniti sa trase, kako ne bi bila zatvorena. Beograd se priprema i za EXPO, veliki je obim radova, ogroman broj linija će voziti izmenjenim trasama. Centralno dešavanje ostaje na Trgu republike. Muzički program, i u subotu i u nedelju će biti dešavanja.

- Biće oko dve i po hiljade radnika, saobraćajne policije, redovne, redarske službe. Aktivnosti kreću u petak u 22h. Apelujem na sugrađane da uklone automobile. Molim goste i sugrađane za razumevanje i da dođu duž trase, daju podršku svim učesnicima.

Slobodan Jocić, predsednik Uprave saobraćajne policije, takođe se obratio medijima.

- Želeo bih u ime MUP-a sve da pozdravim i da kažem da ovaj događaj promoviše pozitivne vrednosti i zdrav život. Beograd će pokazati da je grad sporta, grad energije, prevashodno domaćinstva. MUP će preuzeti sve mere, kako bi događaj protekao bezbedno, naši pripadnici biće raspoređeni duž cele trase, kako bi obezbedili sigurnost svih. Zamolio bih građane da budu strpljivi i da bude više razumevanja zbog preventivnog usmeravanja režima saobraćaja kako bi sve proteklo u najboljem redu.

Nikola Prica - sekretar Crvenog krsta Beograd, istakao je zadovoljstvo, ali i spremnost.

- Hvala vam što pratite ovaj događaj. Svi smo ponosni na Beogradski maraton i na to što ove godine traje dva dana. To jeste logistički komplikovanije, ali je dodatni izazov. Za subotnju polumaratonsku trku imamo trsi razrađene bolnice, 30 pomoćnih punktova uz 11 ekipa Hitne pomoći. Maksimalni razmak je najviše 800 metara. Drugi dan, maratonska trka, imamo 590 punktova, 14 vozila, nama jeste to lakše što se tiče medicinskog zbrinjavanja, malo temperatura ne ide na ruku, bilo bi bolje da je malo hladnije. Svi će sa jednim velikim zadovoljstvom dočekati cilj trke.

Na kraju - reč je imao Darko Habuš direktor Beogradskog maratona.

- Mi smo jedan veliki tim. Upravo je to ono što je ispred nas. Dvoipogodišnji posao, koji očekuje krunu naredne godine, na Evropskom prvenstvu u uličnoj atletici. To je koncept evropske atletike. Te tri discipline se neće više nalaziti na zvaničnom takmičenju evropske atletike. Ideja je da ljudi budu deo toga što ćemo dočekati, sa 50 zemalja sveta, drago mi je što će Beograd biti domaćin toga. Darko je izneo sve. Na stazi na dnu Skadarlije ćemo imati stanicu čikaškog maratona, to je velika čast. Ono što smo uradili prošlog oktobra u Čikagu, napravili navijačku stanicu, bodrili srpske trkače. Sada Čikago izlazi po prvi put i daje nam podršku. Tri odvojene trke u dva dana, startuje se sa polumaratonskom trkom – oko 8.000 ljudi. Svi trkači će dobiti u jedinstvenoj tabeli prognozu i preporuke. Između 13 i 19 stepeni se očekuje, sa vetrom od 4 do 10 m/s. Uslovi su odlični, u zelenoj smo zoni. Na trci od 10 kilometara se očekuje da temperatura bude 17 stepeni, bez nekog vetra, završava se u 19:30 i prigodnim koncertom, biće prilika za sve goste Beograda da se družimo i provedemo vreme. Očekuje se na maratonu između 13 i 18 stepeni, sa nekom slabom kišom. Očekujemo balkanskog šampiona Darija Ivanovskog, može da iznenadi ovog puta Kenijce, očekujemo da se rekord obori iz 2006. godine. Po vremenima koje oni imaju, možemo to očekivati.

- Ono što ste od mene uvek očekivali – za sve trkače će da se nađe 5 tona banana, 30 hiljada napitaka, 3,5 tona jabuka, voda... Iako nisu žedni, mogu da iskoriste priliku, jer ima dovoljno za sve tri trke. 78 zemalja sveta, oboren je rekord, 79 sa našom zemljom. Postajemo poželjna sportsko-turistička destinacija, možemo da očekujemo 30 hiljada trkača na ulicama Beograda sledeće godine. Da pokažemo kakvi smo domaćini, da sa startnim brojem i medaljom mogu da koriste muzeje, dobiće listu gde mogu da uđu... Darko je pomenuo, sat i po vremena je limit trke na 10 km, tri sata na polumaratonu i 6 na maratonu. Kada su trkači sami, kada nema gužve, dok bude trajala trka, Brankov most iz centra grada će funkcionisati ka Zemunu, ono što je bitno jeste da niko ne može da se nađe na petom kilometru za šest sati. Ove godine ponovo imamo i trotinete za promotere, da imaju brzu reakciju, da bi mogli da brzo odreaguju, da ne bismo koristili sanitete za neke stvari koje mogu da se reše na samoj stazi.