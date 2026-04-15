Košarkaši Crvene zvezde odigraće poslednji meč ligaškog dela Evrolige u okviru 38. kola u Madridu na uvek teškom gostovanju protiv Reala, gde bi im pobeda faktički ili obezbedila plej-of ili dala dve šanse da se kroz plej-in istog domognu.

Zbog toga ovaj meč ima izuzetnu težinu za crveno-bele, pa će i sudije bez ikakve sumnje biti pod ogromnim pritiskom. Sa druge strane, Realu je pobeda potrebna u borbi za prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Evroliga je u Madrid poslala trojicu vrlo iskusnih sudija, pri čemu je interesantno da apsolutno sva trojica dolaze iz istočnog dela Evrope, a da će glavni biti - Ukrajinac!

Naime, Boris Rižik će voditi glavnu reč na ovom meču sa pištaljkom, a pored toga ćemo gledati i Jakuba Zamojskog iz Poljske, koji je čak sudio i jednu sezonu ABA lige, a tu će biti i Rain Perandi iz Estonije kao treći arbitar.

Meč se igra u četvrtak od 20.45 časova u "Movistar Areni" u glavnom gradu Španije.