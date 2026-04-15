Srpski MMA borac Aleksandar Ilić, ipak, ostaje u organizaciji FNC, objavljeno je na zvaničnom nalogu.

Ova vest dolazi samo nekoliko dana nakon izjave Ilića da neće produžiti saradnju sa pomenutom organizacijom, kao da neće biti deo KSW i Oktagona.

- Nažalost sa FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam hteo i kakav sam zaslužio na kraju krajeva.

Ipak, čini se da je došlo do velikog preokreta.

- Džoker karta je još uvek u igri. Aleksandar Ilić je potpisao novi ugovor sa FNC-om. Srpska superzvezda ima dominantni niz od tri pobede unutar FNC kaveza, nakon jasne pobede protiv Mirana Fabjana, čime je osiguran trijumf tima "Džoker" u drugoj sezoni rijalitija FON. Haos se nastavlja, i novi izazovi čekaju pod FNC banerom. Koje borbe želite videti u novom ugovoru? - stoji u objavi FNC-a.