Ono o čemu su navijači Partizana sanjali duže od decenije, danas je postalo java - Žofri Lovernj je ponovo košarkaš crno-belih!

Francuski centar i prvi strani kapiten u istoriji kluba iz Humske, potvrdio je svoj povratak emotivnom porukom na društvenim mrežama, kojom je podsetio na reči date prilikom odlaska iz Beograda.

- Obećanje je ispunjeno, 14 godina nakon mog dolaska, i 12 godina nakon odlaska… vraćam se tamo gde je sve počelo. Ponovo sam igrač Partizana – poručio je popularni "Žo" uz fotografiju u crno-belom dresu.

Lovernj je u Partizan prvi put stigao 2012. godine kao relativno nepoznat igrač, ali je pod palicom Duška Vujoševića postao jedan od najboljih visokih igrača Evrope i istinski lider tima. Njegova požrtvovanost, borba za svaku loptu i neverovatna povezanost sa navijačima krunisani su kapitenskom trakom, čime je ušao u anale kluba.

Nakon odlaska iz Beograda 2014. godine, Lovernj je izgradio impresivnu karijeru. Igrao je u NBA ligi za Denver Nagetse, Oklahomu, Čikago i San Antonio, dok je u Evropi branio boje velikana poput Fenerbahčea, Žalgirisa i Asvela. Ipak, gde god da je igrao, nikada nije krio da je Partizan njegova najveća ljubav, a Beograd druga kuća.