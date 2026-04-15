Real je bez dilene najneljubazniji domaćin ove sezone u evropskoj košarci, a poslednji gost najtrofejnijeg kluba na kontinentu u ligaškom delu Evrolige biće Crvena zvezda.

I jednima i drugima pobeda donosi mnogo pred start plej-ofa i plej-ina.

Domaćin će u četvrtak uveče od 20.45 igrati za odbranu prednosti domaćeg terena u četvrtfinalu plej-ofa, dok se gosti nalaze u jeku surove borbe za to otvoreno šesto mesto na tabeli, ali i bolje pozicije pred plej-in.

Dakle, očekuje nas prava drama.

-Oni su veoma jak tim. I individualno i kao celina. Mogu da vas napadnu iz svake pozicije, jaki su u igri jedan na jedan, dok u odbrani bez problema menjaju i preuzimaju od ‘jedan’ do ‘pet’. Za nas je ovo maksimalan izazov, fizički i mentalno. Želimo da nametnemo ritam utakmice kroz naš DNK — kroz odbranu i naš stil igre u napadu. Očekuje nas veoma zahtevna utakmica koja će, verujem, biti odlučena u detaljima - rekao je bivši zvezdaš Fakundo Kampaco.

-Veliki deo naše dobre regularne sezone dolazi iz domaćih utakmica, gde smo igrali na visokom nivou pred našim navijačima. Nadamo se da sutra neće biti izuzetak i želimo da nastavimo u tom ritmu - dodao je Argentinac koji je sporije počeo sezonu, ali potom dodao gas kao i ostatak tima.

-Znamo da ćemo imati podršku publike i moramo da nastavimo da budemo jaki kod kuće. Dok su nam slabost i nedovršen posao utakmice na gostovanjima, dobra domaća forma nas je dovela dovde. Ima još prostora za napredak - što je dobro za tim kao što je naš - i sutra nas čeka meč koji će navijači voleti, koji ćemo mi voleti da igramo, i u kome će nam njihova podrška biti ključna - rekao je Kampaco.

-Svi smo svesni koliko je ova utakmica važna. Poslednja je u regularnom delu sezone i odrediće našu konačnu poziciju pred plej-of. Već je uspeh to što smo obezbedili direktan plasman u plej-of, to je jasan napredak u odnosu na prošlu sezonu, ali sada želimo da napravimo još jedan korak i da pokušamo da pobedimo i ovu poslednju utakmicu - izjavio je trener tima Serđo Skariolo.

Crvena zvezda je 17. oktobra savladala Real Madrid u „Beogradskoj areni“ rezultatom 90:75.

-To što smo skoro sve utakmice kod kuće dobili ne garantuje pobedu sutra. Protivnik zaslužuje maksimalan respekt zbog svog kvaliteta. Imaju spoljne igrače sa vrhunskim napadačkim sposobnostima u ovom takmičenju, fizički su dobro organizovani i defanzivno pokrivaju mnogo stvari na visokom nivou. Moramo da budemo svesni i utakmice koju smo odigrali u Beogradu. Naravno, to je bilo na početku sezone, i mi smo tada bili drugačiji tim, a verovatno i oni, ali neke stvari se pamte - određeni dueli i situacije, posebno drugo poluvreme kada nismo dobro reagovali i kada su nas zasluženo pobedili,“ rekao je Skariolo, koji nije bio trener tima u vreme prvog duela u sezoni.

-Sutra će nam biti jako važno da imamo snažnu podršku navijača. Znamo da će biti veliki broj bučnih Zvezdinih navijača, i to bi trebalo dodatno da motiviše i naše. Naši navijači su uživali u jednoj od najboljih domaćih sezona u Evroligi i siguran sam da će učiniti sve da budu faktor u ovoj utakmici i da nas poguraju u poslednjem meču regularnog dela.

Ako bi crveno-beli postali treći tim koji je savladao Real u Madridu ove sezone, nagrada bi mogla biti i direktan plasman u plej-of sa pozicije šest.