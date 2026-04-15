Gotovo svakodnevno Međunarodni centar za sportske studije objavljuje rezultate svojih istraživanja, a u vrhu brojnih listi sve češće se nalazi vezista Crvene zvezde – Vasilije Kostov.

Ponovo se mladi reprezentativac Srbije našao u centru pažnje, s obzirom na to da ga je priznata observatorija rangirala kao drugog po redu talenta među igračima iz Istočne Evrope do 23 godine, na koje posebno treba obratiti pažnju.

Sa indeksom korisnosti 80.3, u koji spada čitav niz parametara iz igre, Kostov se nalazi na drugom mestu iza člana moskovske Lokomotive – Alekseja Batrakova, dok je ujedno najbolje plasirani među igračima sa Balkana.

Osma pozicija pripala je kapitenu Partizana, Vanji Dragojević, čiji indeks kako piše “CIES” iznosi 75.1. Među mladim snagama sa ozbiljnim potencijalom iz regiona, našli su se još Luka Stojković iz zagrebačkog Dinama, kao i Amerikanac Rokas Pukštas iz splitskog Hajduka.