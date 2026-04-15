„BasketNews“ najavljuje da će utakmicu Real Madrid - Crvena zvezda (četvrtak, 20.45) zajedno pratiti Novak Đoković i Luka Dončić.
Ovu informaciju je među prvima preneo BasketNews, koji se poziva na proverene izvore koji kažu da će Novak Đoković i Luka Dončić doći da pogledaju utakmicu, s obzirom na to da su obojica navijači Crvene zvezde, ali i da su u mogućnosti da se pojave.
I dok oko Noleta nemamo dilemu za koga će navijati, bilo bi zanimljivo čuti Lukin odgovor, koga će on podržavati u ovom duelu.
Poznato je da Slovenac navija od malena za Crvenu zvezdu, ali da je ime i reputaciju stekao upravo u Real Madridu.
U svakom slučaju, nema dileme da će sve kamere na ovoj važnoj utakmici biti okrenute ka Novaku Đokoviću i Luki Dončiću.
