„BasketNews“ najavljuje da će utakmicu Real Madrid - Crvena zvezda (četvrtak, 20.45) zajedno pratiti Novak Đoković i Luka Dončić.

Ovu informaciju je među prvima preneo BasketNews, koji se poziva na proverene izvore koji kažu da će Novak Đoković i Luka Dončić doći da pogledaju utakmicu, s obzirom na to da su obojica navijači Crvene zvezde, ali i da su u mogućnosti da se pojave.

I dok oko Noleta nemamo dilemu za koga će navijati, bilo bi zanimljivo čuti Lukin odgovor, koga će on podržavati u ovom duelu.

Poznato je da Slovenac navija od malena za Crvenu zvezdu, ali da je ime i reputaciju stekao upravo u Real Madridu.

U svakom slučaju, nema dileme da će sve kamere na ovoj važnoj utakmici biti okrenute ka Novaku Đokoviću i Luki Dončiću.