Veoma interesantno istraživanje poznate fudbalske observatorije “CIES” spojilo je u istu grupu brojne članove Serija A, dugogodišnjeg učesnika Bundeslige, ali i Javor iz Ivanjice.

Naime, Međunarodni centar za sportske studije objavio je spisak prosečno najviših ekipa u 50 najkvalitetnijih evropskih liga.

Na vrhu liste našao se Udineze sa čak 187.97 centimetara, a potom ga prati rival sa Čizme – Sasuolo. Italijanski niz prekinuli su Lokomotiva iz Zagreba i Mitjilend, dok peto mesto pripada Kaljariju.

Odmah iza je Union Berlin, dok je sedmu poziciju u zanimljivom društvu zauzeo srpski superligaš – Javor. Ekipa iz Ivanjice prosečno je visoka 186.75 centimetara.