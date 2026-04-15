Španski teniser i drugi igrač sveta Karlos Alkaras morao je da se povuče sa turnira u Barseloni, objavili su zvaničnici ovog turnira. Karlitos nije mogao da se oporavi od povrede desnog zgloba i nelagodnosti koje je osetio tokom srede.

Karlos Alkaras je odlučio da se povuče iz Barselone, čime je još jednom zbog drugih okolnosti morao da otkaže turneju na šljaci. Prethodnih godina je propuštao razne turnire, a sad je red i na Barselonu koja se igra u njegovoj rodnoj Španiji.

Alkaras je imao meč protiv Otoa Virtanena, gde je već tokom prvog seta osetio tu nelagodnost pri rezultatu 5:4 i morao je da bandažira zglob. Ovaj meč je završio i slavio veoma lako protiv 130. igrača na svetu, a onda je otkazao trening u četvrtak.

Nagađalo se da li će Karlos Alkaras uspeti da se oporavi, međutim, odlučio je da se povuče.

- Karlos Alkaras je objavio da je odustao od učešća na turniru u Barseloni nakon što je pregledao svoj desni zglob ovog jutra. Želimo mu brz oporavak i nadamo se da ćemo ga videti na terenu, gde će nas uveseljavati svojim tenisom jako uskoro - objavili su sa ovog turnira.