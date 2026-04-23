"Džoker" nije birao reč kojima je "počastio" rivala pre okršaj u FNC organizaciji.

-Koliko trebaš biti glup i bezobrazan... Budeš predmet sprdnje i najveći hajlajt karijere ti je upad u moj podkast, to je ono po čemu te ljudi najviše pamte. Umesto da se pokriješ ušima i ćutiš i zapitaš se koji normalan čovek i pravi mangup dolazi sa šest drugova u studio i "preti" nešto i mafija? Pritom, ja sam došao i operisane ruke. I opet kad sam vas pitao kakav problem imate, rekli ste nema niko problem. Jel vam je do pregleda ili si hteo da fasciniraš svoju devojku ili dečka tim potezom - napisao je Ilić.

Nastavio je u istom ritmu.

-I, prođe par godina i on vrti svoju priču... Em si glup, em si ženturača u pms, opalio te estrogen... Em će te opaliti "Beogradska arena", a na kraju ću te ugasiti tu pred svima pa ćeš imati potpuni životni hajlajt, i svi kad te vide sutra uperiće prstom u tebe i reći to je onaj mali Đani što je mislio da može nešto na silu, i foru... Sine ništa u životu nema na foru i na brzinu... A za nešto moraš i da se rodiš, a ti sine si omašio stratosferu.

Rivalstvo između Barbira i Ilića počelo je kroz prozivke na društvenim mrežama i u intervjuima oko potencijalne borbe u organizaciji FNC. Barbir je često govorio da želi borbu protiv Ilića, dok je Džoker isticao da mu ta borba nije posebno zanimljiva sa sportskog aspekta.

Prošle godine na jednom eventu u Beogradu Ilić i Barbir su se našli u hodniku beogradske Arene. Ilić je tada u lice rekao Barbiru da je spreman za meč, kad god on to bude poželeo, naravno ukoliko ne uđe u UFC. Barbir je sa druge strane poručio da borba ne mora nikad da se desi, ali da njih dvojica u dvirani odrade jedan jak sparing meč, na šta je Ilić rado pristao.