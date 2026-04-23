Saga još uvek traje... Ponovo su pregovori između Srbina i Juventusa zapeli i vratili se na početak, piše italijanski novinar Mateo Moreti.

-Vlahović ima ugovor koji ističe u junu. Strane su se sastajale mnogo puta. U jednom trenutku su čak postojali i pomaci ka mogućem produženju, ali su razgovori kasnije zahladneli i potpuno stali. Danas nema nikakvog napretka kada je u pitanju produženje ugovora Vlahovića sa Juventusom - napisao je Moreti.

Pomno ovu situaciju prati Milan, koji se opet uključio u trku za dovođenje srpskog napadača, ali kako sada stvari stoje, sve strane će čekati kraj sezone, kako bi rešila situacija oko Dušana Vlahovića.

Naime, Milan već duže vreme traži napadača koji bi mogao da im reši probleme u ofanzivi, a navodno je prva meta Dušan Vlahović. Međutim, pored velike želje "rosonera" da ga dovedu novac bi mogao da bude problem.

Kako prenosi "Korijere dela Sera", Vlahović se u ovom trenutku u Milanu najlogičnija opcija u odnosu na ostale napadače koji se pominju. Navodno su u konkurenciji Robert Levandovski i Aleksandro Serlota. Međutim, Vlahović u Juventusu zarađuje oko 12 miliona evra neto po sezoni, što Milan trenutno ne može da plati.

Nestvarno koliko traje cela saga...