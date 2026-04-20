Proslavljeni italijanski strateg, danas tehnički direktor reprezentacije, Ćezare Prandeli, govorio je biranim rečima o svom nekadašnjem pulenu – Dušanu Vlahoviću.

Prekaljeni Italijan i srpski reprezentativac sarađivali su za vreme mandata u Fiorentini, gde je Vlahović stekao status jednog od najboljih napadača u Evropi i “naterao” Juventus da isprazni kasu kako bi ga doveo u svoje redove.

U razgovoru za “Gazzetta dello Sport” Prandeli je uputio niz komplimenata na Dušanov račun, ali i poručio rukovodstvu crno-belih da ne razmišljaju o produžetku saradnje.

- Ne bih imao ni najmanju sumnju oko produžetka Dušanovog ugovora. Nakon produženja saradnje sa Spaletijem, Jildizov, Mekenijem i Lokatelijem,svakako bih potvrdio i njega. Ne zaboravimo da je, uprkos sezoni obeleženoj problemima sa povredama, reč o igraču koji ima samo 26 godina.

Upiran je Prandeli i da li bi u Staroj dami više voleo da vidi Bernarda Silvu ili Roberta Levandovskog. Nije imao dilemu.

- Izabrao bih Bernarda Silvu bez dvoumljenja. Razlog je jednostavan. Juventus već ima vrhunskog centarfora, a njegovo ime je Vlahović. Dušan je golovima i liderskim osobinama pokazao da je dostojan ovog dresa. Poznajem ga dobro i siguran sam da, ako ga zdravlje posluži, uz Spaletija na klupi može bez problema da postigne 25, 30 golova po sezoni.