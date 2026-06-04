Fudbalski klub Partizan dao je rok Akronu i Srđanu Blagojeviću da se dogovore.

Ukoliko do petka, 5. juna, ruski tim i srpski trener ne reše situaciju u vezi sa obeštećenjem koje potražuju crno-beli, Partizan posle toga neće dati dozvolu da napusti Humsku.

Izlazna klauzula iznosi 1.000.000 evra.

Rusi očigledno nemaju nameru to da plate ili su, pak, spremni da ponude simboličnu cifru.

Partizan želi da što pre ima čistu situaciju uoči nove sezone.

Inače, Akron nudi Blagojeviću trogodišnji ugovor sa dupliranom platom u odnosu na onu koju ima u Beogradu.