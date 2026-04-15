Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u osmini finala pobedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 36 minuta. De Minor je sedmi teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi. Srpski teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije.

Međedović je prvi set osvojio posle brejka u osmom gemu rezultatom 6:4. De Minor je vodio 4:1 u drugom setu, ali je zatim srpski teniser osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Međedović će u četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.