Sada već prekaljeni defanzivac – Markinjos je karijeru u Evropi započeo u dresu Rome.

Međutim, 30 utakmica mu je bila dovoljno da ga PSŽ kupi još 2013. godine za 31.400.000 evra.

Bez obzira na to što je za Parižane odigrao više od 500 utakmica, ne zaboravlja svog prvog učitelja u Evropi – Zdenjeka Zemana.

- Imao sam trenera, Zemana. On voli brze defanzivce koji razumeju tajming: kada je lopta pokrivena, kada nije pokrivena i kako da izvedu ofsajd zamku. Naučio me je mnogo toga i naterao me da izađem iz svoje zone komfora, u kojoj sam bio u Brazilu, gde mi je bilo mnogo udobnije. Trenirao me je samo jednu sezonu, ali mi je mnogo pomogao u adaptaciji na evropski fudbal. I dan danas sam mu zahvalan na tome - rekao je Markinjos posle eliminacije Liverpula i plasmana Parižana u polufinale Lige šampiona.

Čeh ga je trenirao u Romi, a na Marakani se nije predugo zadržao. Stigao je u Zvezdu u junu 2008. godine, i svega tri meseca kasnije dobio otkaz. Predvodio je tim na samo pet utakmica…