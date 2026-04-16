Prethodnih dana su ruski i srpski mediji pisali o dolasku Markinjosa u Crvenu zvezdu, ali od toga, bar za sada, nema ništa.

Agent brazilskog fudbalera, Aleksandar Samu, jasno je demantovao sve spekulacije.

- Nemamo ponudu od Zvezde. Da li ga Dejan Stanković zove u Zvezdu? Ne. Markinjos je srećan u Spartaku - rekao je Samu za "RIA Novosti Sport".

Podsetimo, Markinjos je i leta 2024. godine bio na meti šampiona Srbije, ali je na kraju otišao u Spartak zbog bolje finansijske ponude i poziva Dejana Stankovića, sa kojim je ranije sarađivao u Ferencvarošu.

Tokom zime 2025/26 ponovo su uspostavljeni kontakti, a Zvezda je nudila pozajmicu sa pravom otkupa od 2,5 miliona evra. Ipak, Spartak je tražio znatno veće obeštećenje, pa od tog posla nije bilo ništa.