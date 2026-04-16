Nekadašnji deveti teniser sveta, polufinalista Vimbldona, osvajač 12 ATP titula i jedan od najpotcenjenijih tenisera svoje epohe rekao je – kraj! Roberto Bautista Agut objavio je da će mu 2026. godina biti poslednja sezona u karijeri.

Jedino grend slem polufinale, na Vimbldonu 2019. godine, odigrao je izvrsno – tri puna seta držao se rame uz rame sa Novakom Đokovićem i na kraju je poklekao sa 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Đokovića je dobio triput u 12 međusobnih okršaja, ali uvek su to bile rovovske borbe od mečeva – četiri seta u blatu Filip Šatrijea na čuvenom Rolan Garosu 2016. godine, četiri seta i na US openu 2015, ali i Robertove pobede u Šangaju, Dohi i Majamiju.

Dubai 2018. godine mu je najveća titula u karijeri, ostalih 11 su iz serije 250. U karijeri je imao skor 22-68 sa top 10 igračima, a sa Španijom je osvojio Dejvis kup.

“Postoje odluke koje nisu lake, ali dolaze iz smirenosti i srca: sezona 2026. biće moja poslednja kao profesionalnog tenisera. Živeo sam svoj san dugi niz godina. Dao sam sve od sebe na svakom treningu i u svakom meču. Sada osećam da je došlo vreme da počnem da se opraštam, da uživam u svakom turniru na drugačiji način i da zatvorim ovo poglavlje sa zahvalnošću prema mom voljenom tenisu”, napisao je 38-godišnjak i dodao:

„Želim da proživim svaki poslednji poen ove godine. Da osetim podršku ljudi, da se još jednom takmičim na turnirima koji su bili deo mog života i da se oprostim na terenu, gde sam uvek bio najsrećniji. Hvala mojoj porodici, mom timu, mojim prijateljima, mojim sponzorima i svima koji su bili uz mene tokom svih ovih godina. I hvala, od srca, svim navijačima koji su me podržavali na svakom koraku”.