Kristijanu Ronaldu je pozlilo tokom utakmice između Al Nasra i Al Itifaka u prvenstvu Saudijske Arabije.

Legendarni portugalski fudbaler je na poluvremenu ovog meča imao ozbiljne zdravstvene probleme.

Trener Al Nasra Žorž Žezus je posle meča rekao da je Ronaldo povraćao posle utakmice.

- Kristijano nije trebalo ni da bude na terenu posle pauze. Imao je problema sa stomakom i bio je lošeg raspoloženja. Kada sam ga zamenio, Ronaldo je odmah otišao u svlačionicu, gde je povraćao - citira portugalski "Rekord" reči trenera Al-Nasra Žorža Žezusa.

Uprkos zdravstvenim problemima Kristijano Ronaldo je nastavio da igra i zamenjen je u 89. minutu. Al-Nasr je na kraju pobedio rezultatom 1:0, a strelac jedinog gola bio je Kingsli Koman.

Al Nasr je prvi na tabeli sa 76 bodova, osam više od Al Hilala i deset od Al Ahlija, s tim da oba kluba imaju utakmicu manje.