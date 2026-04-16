Srbija će igrati u Grupi B protiv Italije, Hrvatske i Ukrajine. U grupi A su Vels, Danska, Nemačka i Španija.

- Smatram da obe grupe imaju određeni kvalitet, podjednako su teške. Nastupa ukupno osam selekcija iz Evrope i nema lakih protivnika. Bez obzira na ishod žreba, za mene lično je važno da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi kada se okupimo i da, svi mi, shvatimo šta dobijaju igrači koji su na turniru i šta dobijaju generacije posle njih. Važno je da su spremni, zdravi i motivisani, nezavisno ko je protivnik - rekao je Petrić, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

EP u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula ove godine u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central park) i Reksam (Rejskors graund).

Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na SP obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.