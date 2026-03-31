U 3. kolu elit runde kvalifikacija, izabranici selektora Gordana Petrića pobedili su selekciju Poljske – 1:0 (0:0) i tako, posle pobede protiv Engleske (2:0) i remija sa Portugalom (1:1), izborili plasman na Prvenstvo Evrope koje će biti održano u Velsu. U danu kada su se kadeti (U17) plasirali na Svetsko prvenstvo u Kataru, još jedan zapažen uspeh mlađih selekcija Fudbalskog saveza Srbije.

STRELCI: 1:0 Cvetković 77. Stadion: Gradski stadion u Fafeu. Sudija: Amin Kurgeli (Belorusija)

SRBIJA: Draškić, Petrović (46’ Kostić), V. Milosavljević (88 Pavlović), Simić, J. Milosavljević, Cvetković, Maksimović (80’ Hadžimujović), Novičić, Mladenović (75’ Damjanović), Zečević-Džon (46’ Zarić), Avdić. Selektor Gordan Petrić

POLJSKA: Perhel, Ležinski, Ede, Falovski, Sarapata (78’ Bzdil), Prziborek (60’ Pčepanijak), Cižek, Mazurek (46’ Adkonis), Pavlovski (60’ Gieroba), Džieviatovski, Zbrog (75’ Sinos). Selektor:

U meču koji je bio dosta neizvestan, gol odluke postigao je Mihajlo Cvetković. Igrao se 77. minut kada je sjajni napadač doneo veliku radost našem timu. Grupa u kojoj se nalazila Srbija, domaćin je bio Portugal i grupa je važila za jednu od najjačih na putu do Evropskog prvenstva.