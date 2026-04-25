Novi selektor mlađe omladinske reprezentacije Srbije (U18) je Slađan Nikolić. On je na klupi zamenio Milana Stegnjaića, kome se Fudbalski savez Srbije zahvaljuje na velikoj posvećenosti i iskazanom profesionalizmu u periodu provedenom u sistemu mlađih selekcija nacionalnog saveza.

Slađan Nikolić će na klupi mlađe omladinske reprezentacije debitovati 30. aprila, kada će ova generacija igrača rođenih 2008. imati proveru protiv Severne Makedonije u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Prve zvanične utakmice novog selektora očekuju u junu, kada se u Grčkoj ( 3 – 9. jun) igra prvi kvalifikacioni turnir za plasman na Prvenstvo Evrope 2027. u Češkoj. Pored domaćina, rivali Srbije biće još Portugal i Kazahstan.

Prvi radni dan na poslu Slađan Nikolić proveo je u društvu Ranka Stojića, direktora za Strategiju i razvoj fudbala FSS i Predraga Rogana, koordinatora mlađi selekcija FSS.