Fudbaleri Betisa i Real Madrida odigrali su večeras 1:1 u utakmici 33. kola španske La Lige.

Kraljevski klub je ovim kiksom praktično izgubio šanse za titulu pošto na pet kola do kraja ima 74 boda, osam manje i utakmicu više od vodeće Barselone, dok je Betis peti sa 50 bodova.

Real je poveo u 17. minutu kada je Vinisijus postigao gol.

Imali su Madriđani mnogo više šansi na ovoj utakmici, ali ih nisu iskoristili i kazna je usledila u najgorem mogućem trenutku.

U četvrtom minutu nadoknade je Hektor Beljerin pogodio za 1:1 i tako Realove šanse za titulu sveo na minimum.