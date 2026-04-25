Mladi štoper Stefan Leković definitivno ostaje u Portugalu. Prema saznanjima Max Sporta, Eštrelja Amadora je više nego zadovoljna partijama srpskog defanzivca i odlučila je da iskoristi opciju otkupa ugovora.

Ovaj transfer doneće Crvenoj zvezdi ukupno obeštećenje od 1,25 miliona evra. Prvobitno je klub iz portugalskog elitnog društva platio 250.000 prilikom pozajmice. Ono što ovaj posao čini još uspešnijim i unosnijim za crveno-bele, jeste činjica da je dogovoreno i 20 posto koje će Crvena zvezda dobiti od naredne prodje defanzivca.

Leković se u elitnom rangu portugalskog fudbala nametnuo kao standardan član prve postave, a svojim fizičkim predispozicijama i sigurnošću u igri potpuno je opravdao poverenje čelnika kluba iz predgrađa Lisabona.

S obzirom na veliku konkurenciju na Marakani, gde su prednost imali iskusniji igrači, odlazak na pozajmicu se ispostavio kao vrhunski potez. Leković je sakupljenim minutima omogućio sebi promenu sredine, a Zvezda je napravila još jedan odličan izlazni transfer iz svoje omladinske škole.



