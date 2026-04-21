Zamenio je Milan Stegnjaić na klupi Grafičara, razvojnog tima Crvene zvezde – Marka Neđića, što je otvorilo poziciju selektora reprezentacije Srbije do 18 godina.

I Stegnjajića će na tom mestu zameniti Slađan Nikolić, šef stručnog štaba omladinaca Grafičara.

Dakle – iz FSS na terene iza juga Marakane, pa obrnuto. Nikolić će voditi brigu o dečacima rođenim 2008. godine, a reč je o stručnjaku koji je ime napravio u mlađim selekcijama Rada i Crvene zvezde.

Takođe – Nikolić je bio asistent Gordana Petrića u selekciji Srbije do 19 godina. Tako da, dobro je upućen stručnjak rođen 1974. godine u ono što ga očekuje u ekipi.