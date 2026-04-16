Nekadašnji čuvar mreže Arsenala, Juventusa, Liverpula i brojnih drugih klubova poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Aleksander Maninger je bivši austrijski fudbalski golman koji je ostao upamćen kao jedan od najpouzdanijih rezervnih čuvara mreže u istoriji evropskog fudbala. Rođen je 4. juna 1977. godine u Salcburgu, a tokom svoje duge profesionalne karijere, koja je trajala više od dve decenije, branio je boje velikana kao što su Arsenal, Juventus i Liverpul.

Njegov uspon počeo je u Austriji, gde je nastupao za Salcburg i Grazer AK, pre nego što je 1997. godine ostvario transfer karijere prelaskom u londonski Arsenal. U Engleskoj je stekao status heroja navijača tokom sezone 1997/98, kada je kao zamena za povređenog Dejvida Simena odigrao ključnu ulogu u osvajanju duple krune. Tada je postavio klupski rekord od šest uzastopnih utakmica bez primljenog gola u Premijer ligi, a posebno se pamti njegova partija protiv Mančester junajteda na Old Trafordu.

Nakon Engleske, put ga je vodio kroz Italiju i Španiju, gde je nastupao za Fiorentinu, Espanjol i Torino, ali je stabilnost ponovo pronašao u Sijeni. Odlične partije u Toskani preporučile su ga Juventusu, u koji prelazi 2008. godine. Iako je projektovan kao zamena za Đanluiđija Bufona, Maninger je zbog povreda legendarnog Italijana često dobijao priliku, sakupivši ukupno 35 nastupa za klub iz Torina. Svoj boravak u Juventusu krunisao je titulom prvaka Serije A u sezoni 2011/12.

U poznim igračkim godinama nastupao je za nemački Augsburg, gde je proveo četiri sezone, da bi karijeru neočekivano završio u Liverpulu pod vođstvom Jirgena Klopa. Iako na Enfildu nije branio na zvaničnim utakmicama, doveden je kao iskusni mentor mlađim kolegama pre nego što je 2017. godine objavio definitivan kraj karijere.

Za reprezentaciju Austrije upisao je 33 nastupa, a bio je i deo tima na Evropskom prvenstvu 2008. godine. Van terena, Maninger je poznat po svojoj neobičnoj pozadini jer je po struci školovani stolar, zanatu kojem se delimično vratio kroz investicije u nekretnine nakon povlačenja iz profesionalnog sporta.