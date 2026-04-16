Nekadašnji austrijski golman Aleksander Maninger, poginuo je u četvrtak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nusdorfu, kada je na njegov automobil naleteo voz, na neobeleženom pružnom prelazu.

Nekadašnja vedeta nacionalnog tima, ali i golman Arsenala, Juventusa i Liverpula, između ostalih, karijeru je završio pre osam legenda. Biće zapamćen kao jedna od legendi tamošnjeg fudbala u 21. veku.

Na tužne vesti reagovao je i Marko Arnautović, koji je za reprezentaciju debitovao 2008, godinu dana pre nego što je Maninger odigrao poslednji meč za Austriju.

On je objavio fotografiju Maningera i stavio srce za svog nekadašnjeg saigrača.

Maninger je bio šampion Engleske 1998. godine sa Arsenalom, a tada je osvojio i FA kup i Čeriti šild, koji je opet uzeo sledeće sezone. Sa Juventusom je bio prvak 2012.