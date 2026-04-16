Fudbalski svet je potresla vest o pogibiji austrijskog golmana Aleksandera Maningera. Nekadašnji čuvar mreže Liverpula, Arsenala i Juventusa je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na neobeleženom pružnom prelazu u mestu Nusdorf, kada je voz naleteo na njega i odvukao ga nekoliko stotina metara uz prugu.

Maninger je prema prvim rezultatima istrage u četvrtak ujutru automobilom prelazio pružni prelaz i tom prilikom ga je, udario motorni voz Salzburške lokalne železnice. Kada su hitne službe stigle na lice mesta, 48-godišnjak je već bio izvučen iz vozila od strane prolaznika i započeta je reanimacija. Uprkos daljim merama hitne pomoći i lekara, reanimacija nije bila uspešna.

Tokom sudara, Maningerov automobil je bio vučen od strane voza. Bivši fudbalski profesionalac bio je sam u vozilu. Mašinovođa i putnici nisu povređeni u sudaru. Pojavile su se i uznemirijuće fotografije sa lica mesta.

Maninger je svojevremeno bio saigrač sa Markom Arnautovićem u reprezentaciji Austrije, a u međuvremenu se povodom tragičnog događaja oglasio i napadač Crvene zvezde.