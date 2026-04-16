Fudbalski klub Crvena zvezda sprema se za letnji prelazni rok. Jasno je da će Dejan Stanković dobiti nekoliko atraktivnih pojačanje za pohod ka Ligi šampiona.

Još uvek je aktuelna priča o dolasku Markinjosa iz moskovskog Spartaka. Kako kažu informacije iz Rusije, sa "Marakane" su krenuli u novi napad na Brazilca.

Navodno, sam fudbaler bi voleo da dođe u Beograd i sarađajuje sa Dejanom Stankovićem po treći put u karijeri.

Ukoliko do transfera dođe, jasno je da će to biti istorijski posao i rekord Zvezde.