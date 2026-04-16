Fudbalski hram u prestonici Španije doživeće transformaciju kakva se ne pamti. Umesto Kilijana Mbapea, Vinisijus Žuniora, na tom mestu će trenirati Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner i Arina Sabalenka.

Ova inicijativa predstavlja istorijski korak za turnir, grad i sam stadion, spajajući tradiciju tenisa sa univerzalnom dimenzijom jednog od najpoznatijih sportskih objekata na planeti.

Ključni element koji omogućava ovu impresivnu promenu je najsavremeniji pokretni teren stadiona Bernabeu, centralna tačka renoviranja vrednog milijardu dolara koje je završeno krajem 2023. godine. Ovaj sistem deli fudbalski travnjak na šest ogromnih sekcija i skladišti ih pod zemljom u svojevrsnom stakleniku sa kontrolisanim uslovima.

Odluka je doneta i iz praktičnih razloga. Stadion se nalazi na samo nekoliko minuta od hotela u kojem su smešteni igrači, što im značajno olakšava logistiku. Plan je omogućen i zahvaljujući rasporedu Real Madrida, koji će u tom periodu igrati tri vezane utakmice u gostima, protiv Betisa, Espanjola i Barselone.