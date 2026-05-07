Fudbaler Spartaka iz Moskve Markinjos progovorio je o potencijalnom dolasku u Crvenu zvezdu.

U razgovoru za ruske medije, prvotimac moskovskog Spartaka bio je potpuno jasan povodom spekulacija koje su ga povezivale sa srpskim šampionom i ponovnom saradnjom sa Dejanom Stankovićem.

- Video sam šta se piše u štampi, ali to su samo glasine. Uopšte ne razmišljam o tome. Crvenoj zvezdi želim dobre rezultate, ali sam trenutno fokusiran isključivo na Spartak. Želim da osvojim trofej ovde, srećan sam u klubu i sve mi ide dobro - poručio je Markinjos.