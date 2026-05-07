Dragan Stojković Piksi se oglasio povodom smrti Vladimira Cvetkovića. Dugogodišnji funkcioner FK Crvena zvezda je preminuo juče u Beogradu. Od njega su se oprostili mnogi viđeni ljudi iz sveta sporta, a to je sada učinio i Piksi.

Bivši selektor Srbije je putem svog Instagrama poslao dirljivu poruku:

- Izražavam najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima lika i dela Velikog Vladimira. Neka ti je večna slava i hvala ti na svemu legendo - napisao je Stojković.

Njih dvojica su sarađivali u Zvezdi od 1986. do 1990. godine, kada je Piksi otišao u Marsej i samo godinu dana kasnije igrao finale Lige šampiona protiv crveno-belih koji su slavili posle penala i tako postali prvaci Evrope.