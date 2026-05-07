Jelena Bruks (devojačko Milovanović) završila je više nego bogatu igračku karijeru, a u poslednjem meču koji je odigrala bila je MVP utakmice i osvojila šampionsku titulu.

Jelena Bruks je karijeru završila sjajnom partijom, kojom je predvodila je Šopron do medalje u prvenstvu Mađarske.

Šopron je pobedio TFSE sa 73:52, a proslavljena srpska reprezentativka je upisala 21 poen i 17 skokova, uz indeks korisnosti 39.

- To je to. Zavesa je spuštena. Hvala vam. Odjavljujem se - napisala je na instagram nalogu iskusna bivša reprezentativka Srbije.

Rođena 28. aprila 1989. godine u Kragujevcu, a nekadašnja reprezentativka Srbije igrala je na poziciji krilnog centra.

Tokom karijere nosila je dresove Šumadije, Dubočice, Vojvodine, Spartaka iz Moskve, Dinama iz Kurska, Orduspora, Bešiktaša, Avenide i Vašingtona u WNBA ligi.

Ipak, najveći trag ostavila je u mađarskom Šopronu, gde je igrala u tri mandata i upravo u tom klubu završila karijeru.

Sa Šopronom je osvojila Evroligu u sezoni 2021/22, kao i veliki broj titula i kupova Mađarske.

Bruks je 2017. godine proglašena za najbolju košarkašicu Srbije, a nalazi se i među deset najboljih strelaca u istoriji Evrolige.

Ipak, ono po čemu će zauvek ostati upamćena jesu partije u dresu reprezentacije Srbije, čiji je bila kapiten i lider zlatne generacije.

Za nacionalni tim igrala je čak 18 godina i osvojila devet medalja u svim uzrasnim kategorijama – tri zlata, dva srebra i četiri bronze.

Sa seniorskom reprezentacijom osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, evropsko zlato 2015. i 2021, kao i bronzu na Evropskom prvenstvu 2019.

Uspehe je nizala i u mlađim kategorijama, uključujući zlato sa juniorkama 2007. godine, kada je bila i MVP Evropskog prvenstva.