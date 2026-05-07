Međunarodni olimpijski komitet (MOK) saopštio je danas da više ne preporučuje ograničenja za učešća Belorusa, bilo u pojedinačnim bilo u timskim sportovima, pa će sportisti iz te države posle tri godine sankcija moći da se vrate u sva takmičenja, pod državnim obeležjima.

- Izvršni odbor (IO) Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) više ne preporučuje nikakva ograničenja za učešće beloruskih sportista, uključujući timove, u takmičenjima kojima upravljaju Međunarodne federacije (MF) i međunarodni organizatori sportskih događaja. IO danas je ukinuo preporučene uslove za učešće za međunarodne federacije i međunarodne organizatore sportskih događaja uvedene 28. februara 2022, odnosno 28. marta 2023. godine u vezi sa Belorusijom i beloruskim sportistima, uključujući i zaštitne mere - navodi se u objavi MOK.

Ističe se dalje da MOK u teškim vremenima za planetu mora da čuva svoju misiju kao krovna svetska sportska organizacija.

- MOK nastavlja da se nosi sa sve složenijim realnostima i posledicama trenutnog geopolitičkog konteksta, uključujući rastući broj ratova i sukoba, i usred rastuće globalne nestabilnosti, mora da održi svoju misiju očuvanja sportske platforme zasnovane na vrednostima i istinski globalne koja pruža nadu svetu - dodaju iz MOK i ističu da učešće sportista na međunarodnim takmičenjima ne bi trebalo da bude ograničeno postupcima njihovih vlada, uključujući učešće u ratu ili sukobu.