Ovim potezom ukidaju se ranija pravila prema kojima su takmičari iz ove dve zemlje mogli da učestvuju isključivo kao neutralni sportisti, nakon što su bili suspendovani posle početka rata u Ukrajini 2022. godine. U međuvremenu su pravila postepeno ublažavana, najpre za ograničen broj neutralnih učesnika, a zatim i za juniorske kategorije.

U saopštenju, Svetsko plivanje navodi da će "seniorima sa ruskim i beloruskim sportskim državljanstvom biti dozvoljeno da učestvuju pod istim uslovima kao i ostali takmičari, sa svojim uniformama, zastavama i himnama".

Predsednik organizacije Husain Al Musalam poručio je da je cilj da sport ostane prostor zajedništva i fer-pleja.

Ruski ministar sporta Mihail Degtjarev pozdravio je odluku i zahvalio Al Musalamu, istakavši da je "obnova sportskog dijaloga važan korak ka normalizaciji odnosa".

Sa druge strane, Ukrajina je i ranije izražavala protivljenje povratku ruskih sportista. Njihova vaterpolo reprezentacija čak je predala meč Svetskog kupa protiv ruskog tima na Malti, u znak protesta, pa je protivniku dodeljena pobeda službenim rezultatom 5:0.

Iako se odluka odnosi isključivo na takmičenja pod okriljem Svetskog plivanja, ona bi mogla da utiče na šire sportske tokove i eventualni povratak ruskih sportista u punom kapacitetu na Olimpijskim igrama 2028.

Međunarodni olimpijski komitet je u decembru preporučio ublažavanje mera za mlađe kategorije, ali je za seniorska takmičenja i dalje zadržao status neutralnih učesnika, koji su na Zimskim olimpijskim igrama nastupali pod oznakom "Individualni neutralni sportisti".

Prema novim pravilima, ruski i beloruski sportisti moraće da prođu najmanje četiri anti-doping kontrole, kao i dodatne bezbednosne provere, pre nego što im bude dozvoljen povratak na takmičenja.