Zek Ledej nalazi se veoma blizu povratka u Partizan, navodi portal “Sportissimo“.

Pregovori su gotovo završeni i Ledej bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor, a za zvaničnu potvrdu se čeka kraj sezone.

Ledej će tako po drugi put iz milanske Olimpije preći u Partizan, gde je igrao od 2021-2024. godine, a najveći uspeh ostvaren je u drugoj sezoni, kada se stalo na pobedu od odlaska na F4 Evrolige. Te sezone je Ledej prosečno beležio 11,4 poena i 5,1 skok po utakmici u elitnom takmičenju.

Ove sezone je u dresu milanskog tima u Evroligi takođe bio sjajan sa prosekom od 13,1 poena, 4,2 skoka i 0,9 asistencija, ali nije došlo do dogovora u vezi sa nastavkom saradnje.

Za Ledeja je, osim Partizana, najveće interesovanje iskazivao Hapoel iz Tel Aviva.