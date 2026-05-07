Jovetić se od navijača kluba iz Nikozije oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši da je ispunio sve što je obećao prilikom dolaska.

"Kada sam potpisao za Omoniju obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela, sa trofejom! Za moju braću iz svlačionice: hvala vam za sve bitke, osmehe i uspomene. Za trenere: hvala vam što ste verovali u mene. Za navijače: vi ste duša ovog kluba. Moram da vas obavestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedelju na mojoj poslednjoj utakmici, gde ćemo zajedno podići pehar", poručio je Jovetić putem Instagrama.

Iako je u 36. godini života, statistika pokazuje da nekadašnji as Mančester sitija, Intera i Fjorentine nije rekao svoju poslednju reč na terenu. Tokom dve sezone na Kipru, Jovetić je na 65 utakmica upisao 17 golova i 16 asistencija.

Spekulacije o povratku u Humsku traju mesecima. Pominjale su se dve opcije – ona na terenu, gde bi svojim ogromnim iskustvom i autoritetom bio lider novog Partizana, ali i ona funkcionerska, u fotelji sportskog direktora.

Jedno je sigurno – Partizan bi sa ovakvim imenom dobio injekciju kvaliteta koja se retko viđa na superligaškim terenima.

Ostaje da se vidi šta je realno za klub iz Humske.