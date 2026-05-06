Dominik Adija je bivši profesionalni fudbaler iz Gane, rođen 29. novembra 1989. godine u Akri. Igrao je na poziciji napadača i važio za jednog od najtalentovanijih afričkih fudbalera svoje generacije.

Najveći uspon u karijeri doživeo je 2009. godine na Svetskom prvenstvu za mlade u Egiptu, gde je sa reprezentacijom Gane osvojio titulu, a pritom bio i najbolji strelac turnira.

Nakon tog uspeha potpisao je za Milan, ali nije uspeo da se izbori za značajniju minutažu u prvom timu. Tokom karijere igrao je na pozajmicama u klubovima kao što su Ređina, Partizan i Karšijaka...

U dresu Partizana bio je deo tima koji je osvojio domaće trofeje, ali nije ostavio dublji trag. Gotovo da nije ni igrao, a oko njega se i digla velika drama zbog načina na koji je došao u Humsku.

Kasnije je nastupao za više klubova širom sveta, uključujući timove iz Kazahstana i Tajlanda.

Njegova karijera je primer velikog potencijala koji nije u potpunosti realizovan na najvišem nivou, ali i dalje ostaje upamćen po sjajnim partijama u omladinskoj konkurenciji. Ipak, postavlja se i pitanje da li je sve moglo da bude drugačije.

Lako je prešao put od heroja do tagičara i svi se pitaju šta bi bilo kad bi bilo. U četvrtfinalu Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. godine protiv Urugvaj, njegov udarac glavom u 121. minutu rukom je na lini zaustavio Luis Suárez. Sudija je dosudio penal i isključio Suareza, ali je Asamoga Đan pogodio prečku.

Adijan je onda promašio penal u četvrtoj seriji i tako je umesto heroja, postao tragičar...

Možda bi sve bilo drugačije da Suarez nije igrao rukom i da je Adija pogodio... Nikada nećemo saznati...