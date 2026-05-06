Napadač Viljareala posle raskida s Tijanom Tramp uplovio u romansu sa Lanom Rouds, koja je takođe snimala filmove za odrasle.

Pepe le Tvor je bio crtani junak mladosti mojih saboraca. Međutim, nestao je s ekrana jer više nije bilo prihvatljivo da lik iz crtaća pipa i ljubi nekoga ko se otima. Drugi Pepe (Nikolas), junak ove priče, nema slične probleme. Ne da se ne otimaju nego…

Napadač Viljareala (30) ima pik na porno-zvezde. Posle raskida s Tijanom Tramp uplovio u romansu s Lanom Rouds. Situacija je izazvala pomešane reakcije u javnosti. Dok neki dovode u pitanje medijsko prisustvo napadača van fudbala, drugi ističu da su njegove odluke isključivo privatne.

O Pepeu se odavno ne govori kroz formu i golove. Pažnja medija preusmerena je na njegov privatni život i interes javnosti ne jenjava, a svaki novi detalj dodatno raspiruje rasprave. Dok jedni traže fokus na igru, drugi očigledno ne mogu da odole pričama koje izlaze van granica fudbala.

U međuvremenu, fudbalski put daleko je od reflektora pod kojima je nekada bio, a vrednost mu je rapidno opala sa 80 miliona evra na samo šest!

Lana Rouds je američka internet ličnost, podkasterka i bivša pornografska filmska glumica. Pojavljivala se u publikacijama kao što su Hastler, Penthaus i Plejboj.

Rouds je odgajila samohrana majka u predgrađu Čikaga sa starijom sestrom koja je patila od šizofrenije. Kao tinejdžerka, divila se glamuroznom načinu života Plejboj manekenki koje su se pojavljivale u televizijskoj seriji „Devojke iz komšiluka“. Sa 14 godina želela je da bude porno-zvezda.

Počela je da koristi narkotike s prvim dečkom i bila je saučesnik u nekoliko provala. Kada je imala 16 godina, osuđena je na maloletnički pritvor. Dobila je diplomu srednje škole u zatvoru i puštena je posle godinu dana zbog dobrog vladanja. Rekla da je zatvor bio jedna od najboljih stvari koje su joj se dogodile, jer ju je skrenuo s puta droge i kriminala.

Počela je legalni seksualni rad kao hostesa u restoranu Tilted Kilt i nastupajući u striptiz klubu. Pojavila se u prvom pornografskom filmu 2016. godine sa 19 godina. U intervjuu za Plejboj rekla je da je njen prvi agent za talente bio agresivan. Imala je medicinske probleme zbog stalne penetracije na setu, ali agent joj nije dao slobodno da poseti lekara.

Posle pauze od nekoliko meseci počela je da snima filmove s drugim agentom, koji ju je podsticao da snima intenzivnije vrste pornografije.

Rouds je napustila porno-industriju krajem 2017.

Zapalila Pornhab

Rouds je 2019. bila je najtraženija glumica na veb-sajtu Pornhab, sa 345 miliona pregleda. Zarađivala je stotine hiljada dolara mesečno objavljivanjem golih fotografija i video-zapisa na Onlifans platformi. Potom je postala influenserka. U februaru 2020. godine angažovala ju je kao marketinškog konsultanta kompanija za produkciju filmova za odrasle Brazzers.

Promovisala kriptovalutu

Rouds je 2021. godine počela da promoviše kriptovalutu PAWGcoin. Prema rečima kriptovalutnog novinara Coffeezilla, napustila je projekat i prebacila na svoj račun sredstva u vrednosti od 1,5 miliona dolara.

Bogata majka

Rouds je rodila sina u januaru 2022. godine, a prema profilu u časopisu Plejboj iz 2021. godine, poseduje kuće u Los Anđelesu i Čikagu.

Brani boje slonova

Pepe je rođen u Francuskoj, igra za Obalu Slonovače (55/12), a pre Viljareala igrao je za Anže, Orlean, Lil, Arsenal, Nicu i Trabzon.