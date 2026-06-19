Svejedno što su igrali protiv jednih od najvećih favorita za titulu i što su im, pride, dvaput zatresli mrežu, težak poraz Hrvata (2:4) razočarao je njihovu javnost.

Prvi je na udaru dojučerašnji junak nacije Luka Modrić, kome navijači poručuju da „hvata prvi avion“. A s druge strane, Englezi su za trijumf pred 70.389 gledalaca na stadionu na kojem će se odigrati (najviše) devet mečeva, nagrađeni pohvalama selektora Tuhela i poljupcima lepših polovina.

Najsočniji je dobio Džud Belingem. Amerikanka Ešlin Kastro, koja je nedavno bila u bazi Tri lava na Floridi, time je utišala zle jezike koji su brujali o njihovom raskidu za koji je navodno bila kriva majka 22-godišnjeg fudbalera.

Belingem nije jedini nagrađen za trijumf na Mundijalu za koji ovde imate sve na jednom mestu, poljubac su dobili i kapiten Kejn od supruge Kejti, golman Pikford od bračne saputnice Megan...