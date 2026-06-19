Dokle god da doguraju na Mundijalu (rano jutros protiv Južne Koreje jurili drugu pobedu) Meksikanci će uz sebe imati - patku.

Simpatična pernata životinja po imenu Merlin ukrala je šou pred prvu utakmicu izabranika selektora Havijera Agirea u hramu fudbalskih bogova. Obučena u dres reprezentacije i s čarapama koje bi, valjda, trebalo da liče na sportsku obuću ponosno je paradila ulicama Meksiko Sitija privlačeći pažnju medija, ali i navijača, koji su je proglasili za maskotu nacionalnog tima.

„Želimo da vidimo Merlina na stadionu“, napisao je jedan, dok je drugi dodao:

„Ova patka je nacionalno blago.“

Treći je naglasio:

„Najbolja stvar na Svetskom prvenstvu dosad.“

Dvogodišnja patka s imenom čuvenog čarobnjaka nije nepoznata lokalnoj zajednici. Vlasnica Karla Gomez svakog vikenda prodaje vodu i bezalkoholna pića s malih kolica na sajmovima i događajima u istorijskom centru glavnog grada Meksika, a Merlin je uvek prati. Usput, dabome, privlači pažnju oduševljenog naroda, kao sad navijača na Mundijalu, za koji imate sve na jednom mestu. I ne odbija slikanje.

- Ne volimo da ga ostavljamo samog kod kuće, volimo da bude s nama. On je naša beba, sad i idol. Nismo mogli ni da zamislimo da će postati takva atrakcija - rekla je Gomezova.

Da li će Merlin nastaviti da donosi sreću timu El tri, ostaje da se vidi.

- Meksiko, uz tebe smo. A Merlin je tvoj navijač broj 1 - poručuje Karla Gomez.

Meksikanci retko propuštaju Mundijal, ali i retko dolaze u završnicu. Na 17 prethodnih učešća potomci Maja i Asteka dvaput su igrali u četvrtfinalu, i to kad su bili domaćini šampionata - 1970. i 1986. Na oba turnira zvanično su zauzeli šesto mesto. I sad igraju kod kuće, ali njihov golgeter nije dočekao da ga otac vidi na terenu legendarne „Asteke“.