"Zmajevi" su u drugom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu izgubili od "sajdžija" sa 4:1, pa su tako ostali na jednom osvojenom bodu pred poslednje kolo protiv Katara.

Barbarez se oglasio posle utakmice u Los Anđelesu.

- Može biti, naravno da je previsok. Opet neke stvari moraju da se iskontrolišu, opet je želja bila prisutna. Bili smo bolji od protivnika nekih 60 minuta. Greškom smo primili gol i taj crveni karton - rekao je Barbarez.

Ističe da su detalji odlučili pobednika.

- Kažem da su greška kod drugog gola i taj crveni karton bili presudni, gde smo pustili sredinu terena. Oni znaju da iskoriste šansu - dodao je Barbarez.

Ipak, poručuje da njegova reprezentacija i dalje ima za šta da igra, pošto ih u poslednjem kolu grupne faze očekuje duel sa Katarom.

- Nije poslednji voz. Znamo sa kim igramo, pokušaćemo da se pripremimo i da pobedimo - zaključio je selektor Bosne i Hercegovine.