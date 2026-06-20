Jedini gol postigao je Matijas Galarsa u drugom minutu, odnosno posle 65 sekundi igre i sada je on strelac najbržeg pogotka na Mundijalu.

Turci su imali igrača više celo drugo poluvreme, nakon isključenja Migela Almirona, prvog u istoriji zbog tzv. Vinisijusevog pravila i prekrivanja usta rukom dok je dobacivao nešto Mertu Mulduru.

Prethodno, SAD su savladale Australiju 2:0. Amerikanci su sa šest bodova obezbedili prvo mesto u grupi, Australija i Paragvaj imaju po tri, dok je Turska bez bodova i ostala je bez šansi za plasman u nokaut fazu.

U poslednjem kolu, 26. juna od 4.00, sastaju se: SAD- Turska i Paragvaj - Australija.