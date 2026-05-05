Ipak, kao devojčica, i ona je prošla razne momente u odrastanju. Postoje mnoge anegdote iz školskih dana.

Nastavnik hemije, Miladin Stolica, prisetio se trenutka kada je Tijani dao trojku, što je ona zapamtila i godinama kasnije se našalila da neće dobiti njen autogram.

-Prozvao sam je da odgovara, iako je uvek imala četiri ili pet, taj dan nije baš najbolje znala i dao sam joj trojku. Nije se puno bunila, ali se naljutila. Video sam da je nervozna i ona meni kaže: „Profesore, kada ja budem najbolja na svetu, vi nećete dobiti ni autogram”. Meni je to bilo smešno, pa sam joj odgovorio da ne moram autogram da dobijem, jer mi je najvažnije da zna hemiju - rekao je Stolica kroz osmeh a prenosi "Blic".

Kada je Tijana postala najbolja igračica na svetu, posetila je školu, podelila lopte i slikala se sa nastavnikom.

Otac Ljupko govorio je o njenom početku.

- Bila je baš mršava, ali on je tu nešto prepoznao. Posle nekog vremena izjednačila se sa starijim igračicama - priseća se Ljupko.

Kako je Tijana napredovala, porodica je počela da prati njene utakmice i treninge. Na turniru u Baru, turski klub Galatasaraj pokazao je interesovanje za Tijanu. Iako su je pozvali da se pridruži njihovim treninzima, Tijana je odbila ponudu jer je zakon u Turskoj zahtevao promenu prezimena, što je porodici Bošković bilo neprihvatljivo.

- Shvatio sam da je već postalo ozbiljno, ali je zakon u Turskoj bio da mora da se menja prezime. Tako da bi se prezivali Boškoglu ili tako nešto - objasnio je Ljupko u emisiji "Prvi red".