Može li Zvezda dirketno u Ligu šampiona? Sada je sve jasno...

Poznato je da UEFA jedno mesto garantuje ekipi, šampionu svoje zemlje, koja je po koeficijentu najbolja.

Ispred Zvezde su Olimpijakos, Rendžers, Šahtjor, Mitjilend i PAOK. Olimpijakos i PAOK najverovatnije neće uzeti titulu, baš kao i Rendžers.

Ferencvaroš i Mitjilend imaju nešto veće šanse, dok je Šahtjor maltene 100 odsto osigurao titulu.

Četiri kola pre kraja ima 10 bodova prednosti u odnosu na Čerkasi i u narednoj rundi gostuje poslednjeplasiranoj Poltavi. Teško je zamisliti ijedan drugi scenario u kom Šahtjor neće biti prvak Ukrajine.

Stoga, tim Dejana Stankovića će na leto startovati od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koju su poslednji put igrali u sezoni 2024/25.

Ono što je posebno zanimljivo jeste kako će Zvezdin tim izgledati na leto. Potpuno je jasno da će biti promena. Neki igrači su već precrtani, a jasno je da Nemanja Radonjić i Omri Glazer neće dobiti nove ugovore i da je došlo vreme za rastanak sa njima.

Stanković navodno želi štopera i krilo, takođe nije do kraja ni jasan status Strahinje Erakovića. Dosta se priča o tome da na kraju neće biti otkupa.

Pred Zvezdom je vruće leto...