Može li Zvezda dirketno u Ligu šampiona? Sada je sve jasno...
Poznato je da UEFA jedno mesto garantuje ekipi, šampionu svoje zemlje, koja je po koeficijentu najbolja.
Ispred Zvezde su Olimpijakos, Rendžers, Šahtjor, Mitjilend i PAOK. Olimpijakos i PAOK najverovatnije neće uzeti titulu, baš kao i Rendžers.
Ferencvaroš i Mitjilend imaju nešto veće šanse, dok je Šahtjor maltene 100 odsto osigurao titulu.
Četiri kola pre kraja ima 10 bodova prednosti u odnosu na Čerkasi i u narednoj rundi gostuje poslednjeplasiranoj Poltavi. Teško je zamisliti ijedan drugi scenario u kom Šahtjor neće biti prvak Ukrajine.
Stoga, tim Dejana Stankovića će na leto startovati od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koju su poslednji put igrali u sezoni 2024/25.
Ono što je posebno zanimljivo jeste kako će Zvezdin tim izgledati na leto. Potpuno je jasno da će biti promena. Neki igrači su već precrtani, a jasno je da Nemanja Radonjić i Omri Glazer neće dobiti nove ugovore i da je došlo vreme za rastanak sa njima.
Stanković navodno želi štopera i krilo, takođe nije do kraja ni jasan status Strahinje Erakovića. Dosta se priča o tome da na kraju neće biti otkupa.
Pred Zvezdom je vruće leto...
Komentari (0)