Mbape se trenunto oporavlja od povrede. Francuski fudbaler je prethodnih dana bio u centru pažnje španskih medija, jer je snimljen na jahti sa devojkom.



- Svako planiranje oporavka od povreda nadziru i sprovode medicinske službe Reala. One odlučuju kada je potrebno da igrači dođu u Valdebebas - izjavio je Arbeloa posle pobede protiv Espanjola (2:0) u 34. kolu španske La Lige.



Trener Reala je odgovorio na pitanje da li postoji razlika u načinu rada između Vinisijusa i Mbapea.

- Ne upoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Od kada sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobedu potrebna posvećenost svih igrača. Često kažem da me boli kad vidim da druge ekipe trče više od nas. I to ne samo kad nemamo loptu. Moramo mnogo da se krećemo čak i kad mi imamo posed. Nije lako, jer da biste primili loptu, ponekad morate da napravite deset utrčavanja - istakao je Arbeloa.

On je potom govorio o vrednostima madridskog kluba.

- Ako želite da budete kompletna ekipa koju je teško pobediti, sam talenat nije dovoljan. Volim da vidim da igrači shvataju ne samo da je posvećenost važna, već da je to jedna od temeljnih vrednosti Reala. Real Madrid nismo izgradili sa fudbalerima koji su na teren izlazili u smokinzima, nego sa onima koji su utakmice završavali u dresovima natopljenim znojem, blatom, trudom, žrtvom i istrajnošću. Najbolji tim na svetu je zbir talenta i posvećenosti. Budući da ova ekipa uvek dovodi najbolje igrače na svetu, kad oni shvate šta je Real, koje su njegove vrednosti i šta ga je učinilo velikim, tada se talenat spaja s posvećenošću i trudom, što nas čini najboljom ekipom na svetu - zaključio je Arbeloa.



Fudbaleri Reala se četiri kola pre kraja La Lige nalaze na drugom mestu na tabeli sa 11 bodova manje od prvoplasirane Barselone.