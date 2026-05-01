Možda Kilijan Mbape Beograd pamti po lepom jer je 2018. godine postigao gol u ubedljivoj pobedi Parižana nad Crvenom zvezdom (4:1). Međutim, postoji razlog zašto će se zauvek sećati Kragujevca po lošem.

Naime, francuski fudbaler imao je ozbiljne dogodovštine sa miševima.

Ovu priču će pored Embapea, trenutno jednog od najboljih fudbalera sveta, zauvek pamtiti i vlasnik hotela "Šumarice", Milenko Marjanović koji je za Puls Kragujevca ispričao neverovatnu priču o boravku francuske zvezde u Šumadiji.

- Ovde u Kragujevcu je igrala reprezentacija starosti do 17 godina. Grad je bio centar za mlađe uzraste, a kod nas je bila smeštena reprezentacija Francuske. Tu je bio i Embape, imao je tada 17 godina. Kako je hotel u šumi, normalno je da ima miševa, kao i svuda u Srbiji - rekao je Marjanović.

Potom se nadovezao da se radi sve da se spreči da oni uđu unutra, ali...

- Sobarice zbog toga postavljaju lepak, jer se miševi penju i preko oluka i ulaze u sobe. I zamislite, Embape je ušao u sobu i miš mu se uhvatio na lepak ispod kreveta i počeo da cvili. Embape se toliko uplašio da je pobegao na parking - nadovezao se Marjanović uz osmeh.

Od tada hotel se nalazi na crnoj listi.

- Delegat i vođa puta su me stavili na crnu listu Fudbalskog saveza Francuske. Nijedna njihova reprezentacija više ne dolazi kod mene u hotel u Kragujevcu - zaključio je Marjanović.