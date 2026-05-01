Fudbalski klub Sasuolo zadovoljan je izdanjima srpskog veziste Nemanje Matića, pa će pribeći odluci koju nije baš lako doneti.

Italijani su spremili novi ugovor za čoveka koji ima 37 godina jer žele da ga zadrže u ekipi i naredne sezone.

Ukoliko ostane u Sasuolu, Matić će se ujedno zadržati na vrhu liste naših najiskusnijih igrača u pet najboljih liga Evrope. Sa 37 godina, vezni igrač daleko je najiskusniji Srbin u fudbalskom kremu na Starom kontinentu, a prate ga Nemanja Gudelj i Marko Dmitrović.