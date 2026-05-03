Tužne vesti stižu nam iz glavnog grada Crne Gore.

Nekadašnji fudbaler Budućnosti iz Podgorice i OFK Titograda, Predrag Dragan Stanić preminuo je danas u 76. godini, preneli su tamošnji mediji.

Fudbalsku karijeru je započeo 1968. godine kada je tek postao punoletan u OFK Titogradu, odakle je prešao u Budućnost za koju je nastupao tokom sezone 1969/70.

Nakon toga, put ga je uglavnom vodio kroz Balkan, pošto je redom nastupao za Vojvodinu, Crvenku, Pelister, Borac Banjaluku, Sutjesku i Vilah u Austriji.

Poslednje tri sezone u karijeri je proveo ponovo u svom OFK Titogradu, nakon čega je 1984. godine rešio da prekine sa profesionalnim bavljenjem fudbala. Zbog svojih nastupa je vrlo brzo ušao među crnogorske legende.

On će biti sahranjen u krugu porodice u Podgorici, saopštili su njegovi najbliži. Datum sahrane nije objavljen.